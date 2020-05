Ký ức về những khoảnh khắc được gặp Bác Hồ

Những ngày tháng 5 này, người dân Việt Nam lại cùng nhau nhớ về một ngày đặc biệt – Đó là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị Cha già kính yêu của dân tộc (19/5). Dù Bác đã đi xa, nhưng những câu chuyện, hình ảnh của Bác vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim mỗi con người Việt Nam, đặc biệt là đối với những người từng vinh dự được gặp Bác.

Ông Đinh Klum – Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai là một trong những học sinh đầu tiên của Trường Dân tộc Trung ương, học ở Gia Lâm (Hà Nội). Những năm theo học tại trường, ông đã 04 lần vinh dự được gặp Bác Hồ trong những dịp Bác về thăm trường. Lần cuối cùng ông được gặp Bác là vào năm 1960, lúc đó ông đang học lớp 7. Bác đến thăm trường vào lúc khoảng 12 giờ trưa.

Ông Đinh Klum – Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhớ lại: “12 giờ trưa Bác đến. Bác đi chỉ có 02 công an đi theo để bảo vệ và một chú bộ đội. Đến nơi Bác nói các cháu làm gì giữa trưa thế này? Chúng tôi trả lời: Bọn cháu đang tập đá bóng để ngày mai đi đấu với trường bạn. Bác nói: Bây giờ các cháu đi về gọi các bạn và mời các thầy cô giáo, các nhân viên trong trường dân tộc 1h chiều hôm nay lên hội trường lớn để nghe Bác nói chuyện. Sau đó Bác đi thăm nhà ăn, chỗ ngủ, thậm chí Bác còn đi thăm cả nhà vệ sinh nữa. Bọn tôi đến trước, mặc quần áo chỉnh tề. Áo trắng, quần xanh, mang khăn quàng đỏ lên ngồi chờ Bác đến. Bác đến Bác giơ tay chào. Bác nói về tình hình khôi phục kinh tế ở miền Bắc. Bác nói tình hình miền Nam. Bác động viên, Bác hỏi các cháu ăn có no không? Thưa Bác chúng cháu ăn no ạ!”

Cùng là học sinh của Trường Dân tộc Trung ương ngày ấy, ông Rơ mah Hoen vẫn còn nhớ như in về những lần được gặp Bác Hồ. Giây phút gặp Bác tuy ngắn ngủi, nhưng những câu chuyện kể, kèm theo lời thăm hỏi sức khỏe, động viên, căn dặn của Bác đối với các học sinh miền Nam ông luôn khắc ghi trong lòng.

Ông Rơ Mah Hoen, Làng Ngó, phường Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai cho biết: “ Bác đến với bác Tôn Đức Thắng. Bác Tôn Đức Thắng thì đi cùng công an đến ở hội trường. Bác Hồ thì không theo xe. Bác Hồ mặc áo bà ba. Bác hỏi thăm và có nhắc: Các cháu là học sinh đỏ của miền Nam, ở miền Nam bây giờ đang chiến tranh, gia đình đang gánh nặng cực khổ, chịu bom đạn. Bác bảo các cháu cố gắng học để sau này trở về quê hương phục vụ cho quê hương phát triển”.

Mặc dù năm nay đã bước sang tuổi 95 nhưng ông Đinh Hỗ vẫn còn khá minh mẫn kể lại cho chúng tôi nghe về những trận đánh ác liệt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ mà ông đã từng tham gia. Đặc biệt là lần đầu tiên ông vinh dự được gặp Bác Hồ. Đó là một ngày cuối năm 1954, tại sân bay Cát Bi, lúc đó ông cùng đồng đội (thuộc Lữ đoàn 38, Đại đoàn 351 Công pháo) đang huấn luyện khoa mục đội ngũ tay không để chuẩn bị cho buổi duyệt binh chào mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Bác Hồ xuống thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ.

Ông Đinh Hỗ, Hội viên Hội CCB phường Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “ Ở Điện Biên Phủ về tập trung ở sân bay Cát Bi, lúc đó tôi làm Tiểu đội trưởng, tôi đứng đầu hàng quân.Nhớ mãi gặp Bác hôm ấy, Bác dừng lại chỗ tôi dừng lại nhìn tôi một lúc rồi mới đi. Lâu lắm đi chiến đấu ở Điện Biên nên ít khi được gặp Bác Hồ, lần ấy là lần đầu tiên đi chiến đấu về được gặp Bác. Tôi rất hồi hộp và cũng phấn khởi, rất vinh dự. Lúc đó Bác dừng chân nhìn tôi cũng lâu”.

Sau lần ấy, ông Đinh Hỗ còn được gặp Bác Hồ tại Hội nghị cán bộ Tỉnh ủy Sơn Tây và trong chuyến công tác của Bác về tỉnh Ninh Bình.

Năm 1969, cả dân tộc bàng hoàng khi nghe tin Bác Hồ từ trần. Lúc ấy, ông Đinh Hỗ đang công tác tại Hà Nội. Tham dự Lễ truy điệu của Bác tại Quảng trường Ba Đình, ông không khỏi xúc động. Kể đến đây, ông nghẹn ngào, nhớ Bác:“Tôi rất cảm động. Thương nhớ Bác. Vì Bác là vì lãnh tụ thiên tài của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Nhờ có Bác Hồ mà đất nước Việt Nam thoát khỏi cảnh nô lệ. Trưa hôm ấy tổ chức tang lễ Bác Hồ, rất xúc động, không phải riêng cá nhân tôi mà tất cả mọi người ở cuộc mít tinh ấy đều xúc động, thương nhớ Bác, nhất là các cháu thiếu nhi khóc” Ông Hỗ xúc động nói.

Những khoảnh khắc được gặp Bác Hồ đã đi theo suốt cuộc đời của các nhân chứng lịch sử trên khắp mọi miền đất nước. Bây giờ, dù Bác đã đi xa, nhưng khi nhắc đến Bác, ai ai cũng xúc động đến nghẹn ngào. Hình ảnh giản dị, khiêm nhường ấy của Người mãi in đậm trong trái tim muôn triệu người con Việt Nam./.

