Ký ức niềm vui ngày thống nhất đất nước

Chiến tranh đã lùi xa 48 năm song niềm vui về ngày thống nhất đất nước (30/4/1975) vẫn còn luôn in đậm trong ký ức mỗi người dân Việt Nam. Bởi từ đây sẽ không còn chiến tranh, đất nước Việt Nam đã được tự do và Nhân dân Việt Nam được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc.