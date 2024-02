Chiều ngày 21/02, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông (21/02/1946 – 21/02/2024).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống và chặng đường phát triển của lực lượng Cảnh sát giao thông. Tháng 10/1991, sau khi tách tỉnh Gia Lai và Kon Tum, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai được thành lập với quân số ban đầu có 21 cán bộ, chiến sĩ. Trải qua 48 năm, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt và đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu, công tác. Ghi nhận những thành tích, chiến công, từ năm 1991 đến nay đã có hơn 150 lượt đồng chí công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai được tặng thưởng các huân chương cao quý; 01 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hơn 900 lượt tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Cục Cảnh sát giao thông và Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen.

Những khó khăn, thách thức trong thời gian tới đòi hỏi lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, phối hợp cùng các lực lượng khác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông “bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”./.

Lê Ánh – Nông Hòa

