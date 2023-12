Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Đak Đoa khóa XIII

HĐND huyện Đak Đoa khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) vừa tổ chức thành công Kỳ họp thứ 16 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Kỳ họp đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện trong năm 2023. Theo đó, năm 2023, huyện Đak Đoa đã thực hiện đạt và vượt 19/23 chỉ tiêu kinh tế-xã hội; trong đó tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 10,7% (tăng 0,5% so với kế hoạch); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 84 tỷ đồng (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết). Các lĩnh vực y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Đak Đoa đã xem xét quyết nghị đối với 13 tờ trình của Thường trực HĐND và UBND huyện trình; đồng thời lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 chức danh do HĐND huyệnĐak Đoa khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) bầu./.

Thu Hoài – Quốc Toản

