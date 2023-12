Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026): Cử tri quan tâm nhiều vấn đề quan trọng

Trên cơ sở các Dự thảo báo cáo, Dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại phiên làm việc trong ngày đầu tiên (ngày 06.12) được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT-TH Gia Lai và theo dõi trên các phương tiện truyền thông về diễn biến của ngày làm việc thứ 2 ( ngày 07/12) Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), nhiều cử tri và người dân bày tỏ sự quan tâm đối với nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực của tỉnh và mong muốn Kỳ họp thứ XV tập trung làm rõ, đặc biệt cần đề ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế để nền kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, khởi sắc trong năm 2024.

Theo dõi các báo cáo của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ XV, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiều cử tri và người dân trên địa bàn tỉnh bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi trong năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực với 14/21 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội đạt và vượt nghị quyết đề ra. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu quan trọng tăng so với năm 2022.

Ông Dương Bá Dũng – Cử tri huyện Chư Prông bày tỏ: “Qua theo dõi, tôi cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi vói những kết quả đã đạt được của tỉnh nhà trong 1 năm qua. Tình hình kinh tế luôn phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, tạo điều kiện để bà con nhân dân an tâm làm ăn, phát triển kinh tế.”

Cùng với phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong năm, nhiều cử tri cũng dành nhiều sự quan tâm đối với những khó khăn, tồn tại trên các lĩnh vực và đề nghị Kỳ họp thứ XV tập trung phân tích làm rõ, từ đó đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới như vấn đề thu ngân sách, cải cách hành chính, chế độ hỗ trợ trồng rừng, những bất cập trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng NTM, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giảm nghèo bền vững….

Ông Lê Xuân Chiểu – Cử tri TP. Pleiku nói: “Tôi đề nghị qua kỳ họp này cần quan tâm hơn nữa đến bà con vùng sâu vùng xa có cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo.”

Thông qua các Dự thảo Báo cáo do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban thuộc HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình bày tại Kỳ họp và nhiều Dự thảo nghị quyết liên quan đến các mục tiêu phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, các đại biểu cũng bày tỏ kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực quan trọng. Trong đó, Dự thảo Nghị quyết quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri và người dân trong tỉnh.

Bà Trần Thị Huyền – Cử tri thị xã An Khê nêu: “Kỳ họp lần này, tôi mong muốn kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh về vấn đề quan tâm hơn đến đời sống của cán bộ cấp cơ sở, nhất là cấp thôn làng tổ dân phố. Họ tham gia vì tinh thần trách nhiệm, với phần phụ cấp ít ỏi không đủ để họ tham gia các lĩnh vực.”

Ông Nguyễn Thành Chung – Cử tri TP. Pleiku ý kiến: “Kỳ họp này có nhiều nội dung, trong đó, tôi quan tâm nhất chính là dự thảo NQ về chế độ, chính sách đối người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, làng, tổ dân phố. Tôi mong kỳ họp này sẽ thông qua NQ này với những chế độ chính sách phù hợp để động viên những người đang thực hiện nhiệm vụ ở thôn, làng, tổ dân phố sao cho phù hợp và đảm bảo tính công bằng.”

Bà Nguyễn Thị Chung – Cử tri TP. Pleiku mong muốn: “Theo dõi kỳ họp lần này tôi quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng. Tôi biết chính quyền các cấp từ TƯ đến tỉnh đến cấp cơ sở đang ra sức thực hiện phòng chống tham nhũng rất tốt. Tôi cũng mong sao thông qua kỳ họp HĐND này sẽ tiếp tục có sự quan tâm để công tác phòng chống tham nhũng thêm hiệu quả.”

Trong ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ XV, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã tiến hành thảo luận ở tổ vào buổi sáng và thực hiện phiên thảo luận chung vào buổi chiều. Qua theo dõi diễn biến trên các kênh thông tin, nhất là chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT-TH Gia Lai, cử tri đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tại Kỳ họp này.

Ông Lê Thanh Giang – Cử tri huyện Chư Prông đánh giá: “Tôi thấy các vị đại biểu HĐN tỉnh làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, đã phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng chính đáng của bà con nhân dân cũng như của cử tri đến các cấp lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết.”

Ngày 8.12, Kỳ họp thứ XV, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) bước sang ngày làm việc cuối cùng với nhiều nội dung quan trọng. Cử tri và người dân trong tỉnh đang tiếp tục quan tâm theo dõi diễn biến của Kỳ họp và kỳ vọng những nghị quyết mà Kỳ họp ban hành sẽ đưa ra những quyết sách phù hợp để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới./.

