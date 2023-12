Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Kbang khóa VIII thông qua 15 nghị quyết quan trọng

Trong 2 ngày (18 và 19/12), HĐND huyện Kbang khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 15.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan tư pháp huyện. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn nhiều nội dung, vấn đề quan trọng được cử tri và nhân dân quan tâm. Cũng tại Kỳ họp này, HĐND huyện Kbang đã lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) bầu và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng thời xem xét, thông qua 15 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện trình. Đây là những Nghị quyết quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của huyện trong thời gian tới./.

Hồng Hạnh

