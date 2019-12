Krông Pa triển khai mô hình điểm cổng trường an toàn giao thông

Nhằm góp phần nâng cao ý thức phụ huynh khi đưa đón con em cũng như phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, hiện nay Công an huyện Krông Pa đang triển khai mô hình điểm về xây dựng Cổng trường an toàn giao thông tại Trường Tiểu học số 1 thị trấn Phú Túc. Ngay khi bắt tay vào thực hiện, việc làm này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ chính người dân và đây sẽ là tiền đề để ngành chức năng nhân rộng ra các trường khác trên địa bàn huyện.

Không còn cảnh lộn xộn, đứng tràn xuống lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông…. Tất cả phụ huynh giờ đây khi đón con em sau giờ tan trường đều tự giác xếp hàng ngay ngắn theo quy định 2 bên vỉa hè.

Người đến trước xếp trước, người đến sau xếp sau…. Ai nấy đều cảm thấy hài lòng khi quy định này được áp dụng vào thực tế ngay tại trường mà con em mình theo học.

Anh Lê Văn Lương – Tổ dân phố 2, thị trấn Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai nói: “An toàn cho học sinh, các cháu đi học vì các cháu nhỏ chưa có ý thức, những lúc xe cộ qua lại rất nguy hiểm. Xếp được như này mãi mãi thì quá tốt”.

Anh Nguyễn Văn Kiên – Tổ dân phố 4, thị trấn Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Lúc người sau ra thì dễ ra hơn, nhìn mỹ quan thì hay hơn, tốt hơn”.

Để xây dựng cổng trường Tiểu học số 1 thị trấn Phú Túc trở thành cổng trường điểm về an toàn giao thông tại huyện Krông Pa, hàng ngày, Công an huyện đều cử lực lượng chức năng xuống phân luồng, tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, từ đó hình thành ý thức tự giác thực hiện. Cùng với đó, giờ tan trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp chịu trách nhiệm đưa các cháu ra tận cổng trường để cha mẹ đón, tránh tình trạng các em tự ý băng qua đường, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Cô Hoàng Thị Liên – Trường Tiểu học số 1, thị trấn Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Nhà trường đã phối hợp với phụ huynh, học sinh và Công an huyện Krông Pa là về nhà thì các em tuyên truyền, nói chuyện với bố mẹ khi đi đưa đón các em thì đứng ở 2 bên vỉa hè, không được đứng dưới lòng đường, gây ách tắc giao thông. Việc này đã được phụ huynh hưởng ứng thực hiện rất tốt”.

Đại úy Nguyễn Ngọc Tiến – Đội CSGT Trật tự, Công an huyện Krông Pa, Gia Lai trao đổi: “Lực lượng Cảnh sát giao thông Trật tự Công an huyện tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm trường trên địa bàn thị trấn Phú Túc nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em và phụ huynh học sinh”.

Khi lực lượng chức năng, nhà trường và phụ huynh học sinh cùng tìm được tiếng nói chung trong việc xây dựng cổng trường an toàn giao thông sẽ là tiền đề quan trọng góp phần đưa việc làm này lan tỏa, đi vào thực tiễn cuộc sống, từ đó giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra đối với con em mình./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

