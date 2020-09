Krông Pa ra mắt tổ tự quản an ninh học đường năm học 2020-2021

Công an huyện Krông Pa vừa phối hợp với Trường THPT Chu Văn An tổ chức lễ ra mắt Tổ tự quản an ninh học đường năm học 2020-2021.

Tổ tự quản An ninh học đường Trường THPT Chu Văn An với 29 thành viên, hoạt động theo Quy chế ban hành và chịu sự quản lý, điều hành của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường; hoạt động dưới sự hướng dẫn của Ban Công an thị trấn Phú Túc và Đội XDPT bảo vệ ANTQ – Công an huyện Krông Pa. Tổ tự quản An ninh học đường được thành lập nhằm giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn học đường; góp phần tích cực vào việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong môi trường giáo dục; là cầu nối tạo sự gắn kết, liên hệ gia Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường./.

CTV Sơn Trung (Huyện Krông Pa.)

