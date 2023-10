Krông Pa nỗ lực đẩy nhanh tiến độ kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Những ngày này, cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Krông Pa cùng với lực lượng Công an huyện quyết liệt triển khai đợt cao điểm “50 ngày, đêm” kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân. Với sự chủ động trong triển khai nhiệm vụ, những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận.

Huyện Krông Pa hiện có 14 xã, thị trấn; phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm “50 ngày, đêm” kích hoạt tài khoản định danh điện tử; mỗi xã, thị trấn đều thành lập nhiều tổ công tác bám thôn, buôn tuyên truyền, vận động; nhờ đó người dân đã nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại các điểm được địa phương thành lập.

Ông Nguyễn Hồng Biết – Buôn Thành Công, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa chia sẻ “Mình đi xe cộ là giấy tờ không phải cầm đi, mở trên điện thoại là giấy tờ có hết, bằng lái có hết, chính chủ của mình; tiện lợi cho bà con nhiều. Mình nhờ cầm đi không may bị rơi mất, làm lại rất khổ.”

Ông Ksor Rok – Chủ tịch UBND xã Chư Drăng, huyện Krông Pa trao đổi “Xã cũng đã thành lập 5 tổ công tác đi xuống thôn, buôn để nắm chắc từng gia đình, từng người chưa kích hoạt rồi phát giấy mời trực tiếp để đi kích hoạt mã định danh điện tử cho đầy đủ.”

Từ ngày 1.9 đến ngày 15.10.2023, huyện Krông Pa đã kích hoạt được 29.743 trên tổng số 31.517 tài khoản định danh điện tử được Công an tỉnh giao chỉ tiêu, đạt 94,37% kế hoạch. Đại diện Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Krông Pa cho biết: Đơn vị đang nỗ lực phối hợp với các cấp, ngành của huyện phấn đấu kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 100% kế hoạch vào giữa tuần này.

Đại úy Lê Xuân Vui – Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Krông Pa cho biết “Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể để cùng lực lượng Công an tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; cũng như tuyên truyền để người dân ủng hộ cùng lực lượng Công an thực hiện cao điểm “50 ngày, đêm”. Thứ 2 là tiếp tục tổ chức các tổ công tác vận động người dân cài đặt các tài khoản định danh điện tử cũng như duy trì tổ hỗ trợ người dân kích hoạt các tài khoản định danh điện tử đã được Bộ Công an cấp.”

Với sự vào cuộc quyết liệt, huyện Krông Pa đang nỗ lực cùng với các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện thắng lợi đợt cao điểm “50 ngày, đêm” kích hoạt tài khoản định danh điện tử theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhằm phục vụ lợi ích thiết thực của người dân theo chủ trương chuyển đổi số quốc gia.

Đoàn Bình – Huy Toàn

