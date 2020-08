Krông Pa – Kinh tế, xã hội liên tục phát triển

Tại huyện vùng sâu vùng xa Krông Pa, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pa tiếp tục đề ra các chủ trương và các quyết sách đúng đắn trên cơ sở tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh; đồng thời phát huy nội lực, khai thác tốt các tiềm năng, tận dụng những thời cơ, thuận lợi để huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa-xã hội. Bởi vậy, vùng đất Krông Pa giàu truyền thống cách mạng ngày càng “thay da đổi thịt”, luôn vươn mình đi tới, hòa chung làn sóng đổi mới trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế của huyện Krông Pa chuyển dịch đúng hướng với tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm (2016- 2020) là 10,87%, đạt 102,5% nghị quyết đề ra. Nổi bật là lĩnh vực nông nghiệp, ngành kinh tế quan trọng của huyện tiếp tục khởi sắc, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường. Trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn với các loại cây trồng chủ lực như: lúa nước, sắn, thuốc lá, dưa hấu, điều… áp dụng mạnh mẽ các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 trên địa bàn huyện là 48.401 ha, tăng 7.311 ha so với năm; giá trị sản xuất ước đạt 2.601 tỷ đồng, gấp 1,4 lần so với năm 2015.

Ông Đinh Xuân Duyên – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Phòng NN&PTNT phối hợp với các ngành hữu quan tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo khai thác tốt các tiềm năng để phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hình thành các mô hình sản xuất mới và từng bước tạo các chuỗi giá trị trong sản xuất… để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp”.

Lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và công tác thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế của huyện Krông Pa cũng chuyển biến rất tích cực. Toàn huyện hiện có 98 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã, 1.300 hộ kinh doanh. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, trên địa bàn huyện có 01 nhà máy chế biến tinh bột sắn quy mô lớn và 02 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 89MW được xây dựng và đi vào hoạt động.Việc thực hiện 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nhanh nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đạt được những kết quả quan trọng, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho sự phát triển.. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người là 35,5 triệu đồng, đạt 104,4% nghị quyết, gấp 1,48 lần so với năm 2015. Huyện thực hiện rất hiệu quả hai chương trình mục tiêu quốc gia đó là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2020, có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 buôn đạt chuẩn làng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo còn 9,53%, giảm 30,7% so với năm 2015, đạt 122% nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn 13,77%, giảm 39,83% so với năm 2015. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp Nhân dân trong huyện ngày càng cải thiện và nâng cao.

Ông H’Vinh Vân, xã Chư Gu, huyện Kông Pa, Gia Lai phấn khởi nói: “Được Trung ương, tỉnh, huyện quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là đường giao thông, công trình thủy lợi kiên cố… đã tạo điều kiện cho Nhân dân làm ăn, phát triển kinh tế thuận lợi nên đời sống của bà con ngày càng cải thiện và nâng cao. Bộ mặt nông thôn ở địa phương ngày càng khởi sắc, Nhân dân rất phấn khởi”.

Cùng với kinh tế, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pa cũng tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa-xã hội ở địa phương. Nhờ đó, hệ thống trường lớp được sắp xếp theo hướng tinh gọn, phù hợp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Năm học 2020-2021, toàn huyện có 49 đơn vị trường, 730 lớp với gần 23.400 học sinh. Chất lượng giáo dục được nâng lên.Đến năm 2020, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 40,8%, vượt nghị quyết; đặc biệt giáo dục ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện có sự chuyển biến mạnh mẽ.

Công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân được các cấp các ngành trong huyện đặc biệt chú trọng. Hệ thống y tế ngày càng phát triển về quy mô và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động. Toàn huyện có 10 xã đạt các tiêu chí quốc gia về y tế, đạt 111,1% nghị quyết. Thực hiện tốt công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,45%, đạt 100% nghị quyết, chất lượng dân số được nâng lên.

Công tác thông tin, tuyên truyền; bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc được chú trọng triển khai với nhiều hoạt động thiết thực;14/14 xã, thị trấn có trạm truyền thanh, 10/14 xã, thị trấn có trung tâm văn hóa-thể thao. Huyện tổ chức tốt các hội thi, lễ hội văn hóa, các giải thi đấu và các phong trào thể dục thể thao liên tục phát triển nên tạo môi trường văn hóa tiến bộ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Công tác dân tộc, tôn giáo và các chính sách về an sinh xã hội, “đền ơn đáp nghĩa” cũng được triển khai hiệu quả, đặc biệt là huyện đã đầu tư xây dựng Khu lưu niệm nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên-tiền thân của Đảng bộ huyện tại xã Đất Bằng thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Anh hùng.

Đồng chí Tô Văn Chánh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, Gia Lai trao đổi: “Trong thời gian tới, huyện Krông Pa tiếp tục ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra sản phẩm nông nghiệp cạnh tranh, nâng cao đời sống Nhân dân, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo. Đồng thời tiếp tục phát huy nội lực và tạo mọi điều kiện để thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Chú trọng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Phát triển các thành phần kinh tế, phát triển du lịch đi đôi với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc“.

Mỗi giai đoạn cách mạng, mỗi nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Krông Pa để lại những dấu ấn sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, bảo vệ và phát triển địa phương. Bởi vậy, từ thị trấn Phú Túc đến các thôn, buôn trong huyện đã khoác “chiếc áo mới” với những gam màu tươi sáng, tràn đầy sức sống tiếp thêm bao niềm tin và sự hy vọng sẽ không ngừng đổi thay và phát triển./.

Hà Đức, R’Piên – CTV Sơn Trung (Huyện Krông Pa)

