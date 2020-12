Krông Pa điểm sáng trong thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Tăng cường nắm địa bàn, chú trọng triển khai nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động, thời gian qua, Công an huyện Krông Pa đã tiếp nhận, thu hồi hàng trăm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được người dân cất giữ, sử dụng trái phép tại các buôn, làng. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa và giảm thiểu đến mức thấp nhất những mối nguy hiểm có thể xảy ra. Đặc biệt, với những kết quả đạt được, Công an huyện Krông Pa được đánh giá là điểm sáng trong tỉnh về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

Từ công tác trinh sát, nắm địa bàn và triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, từ năm 2018 đến nay, Công an huyện Krông Pa đã tiếp nhận 310 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được người dân tự giác giao nộp cũng như thu giữ tại cơ sở. Trong đó có có 230 súng tự chế, 36 vũ khí thô sơ, 5 công cụ hỗ trợ, 13 viên đạn và 25 linh kiện chế tạo súng săn. Riêng năm 2020, với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ đơn vị, Công an huyện Krông Pa tiếp nhận, thu giữ gần 160 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; nhiều nhất từ trước tới nay trong 1 năm.

Thượng úy Lê Xuân Vui – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Krông Pa cho biết: “Cất giấu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thì người dân thường cất giấu trong nương, trong rẫy nên rất khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động và thu hồi. Tuy nhiên với sự nỗ lực của Đội, Công an huyện thì cán bộ, chiến sỹ đã quyết tâm vào tận nương, tận rẫy để thuyết phục, vận động để người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”.

Để công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ngày một đạt được kết quả cao hơn, cuối tháng 9.2020, Công an huyện đã chọn buôn Ia Sóa, xã Krông Năng làm điểm để triển khai mô hình “Thôn, buôn không có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”. Đây là buôn có 287 hộ với 1.451 khẩu, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa bàn rộng, có nhiều rừng núi và giáp ranh với 2 tỉnh Đak Lak, Phú Yên. Cùng với đó, một số người dân có thói quen sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tự chế để săn bắn thú rừng. Không những vậy, trước đây, tại buôn này đã có trường hợp sử dụng súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, gây rối trật tự công cộng. Điểm mới của mô hình là xây dựng lực lượng nòng cốt tại chỗ, có quy chế hoạt động cụ thể. Sau gần 3 tháng triển khai, lực lượng chức năng đã vận động người dân giao nộp và thu hồi được 3 súng kíp và 4 súng bắn bằng hơi cồn.

Ông Kbôr Lang – Buôn Ia Sóa, xã Krông Năng, huyện Krông Pa cho biết: “Súng này rất nguy hiểm, không phải như đập bằng tay, bằng chân mà nhẹ đâu; đây bắn bằng bi. Nếu mà bắn có thể xuyên qua sọ luôn, mạnh như vậy đó. Mình đem súng đấy, vật liệu nổ mình tự chế tạo đấy đem giao nộp cho ban vận động của thôn, sau đó ban sẽ có trách nhiệm gửi về xã”.

Trung tá Rcom Sơm – Trưởng Công an xã Krông Năng, huyện Krông Pa cho biết: “Công an xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nắm tình hình, vận động và xác minh xem người nào, hộ nào hiện tại đang tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và lập danh sách cùng với Công an xã tiếp tục vận động giao nộp. Sau khi mà mình tuyên truyền, một số hộ dân mà không mang về, để lại trong chòi hoặc giấu trong rừng thì chúng tôi tiếp tục triển khai nắm tình hình, gọi lên xã để làm việc, trên cơ sở đó người ta nhận thức được thì tự giác giao nộp cho mình”.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại địa phương, thời gian tới, Công an huyện Krông Pa tiếp tục triển khai thực hiện 4 cùng: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc thiểu số để để tuyên truyền, vận động Nhân dân. Đồng thời, đơn vị cũng sẽ tăng cường quản lý, thường xuyên kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi vi phạm, góp phần ổn định an ninh trật tự tại cơ sở, nhằm tránh những sự việc rủi ro như vụ cháu bé 10 tuổi ở huyện Kông Chro mới đây, nghịch súng và bắn bị thương nặng 3 người cùng một gia đình.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

