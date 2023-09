Kông Chro sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

UBND huyện Kông Chro vừa tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Theo đó, 9 tháng đầu năm nay, UBND huyện Kông Chro đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong đó, tổng giá trị sản xuất ước trên 4,6 nghìn tỷ đồng, đạt 75,3% kế hoạch, tăng 7,92% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách 9 tháng 20,8 tỷ đồng, đạt 80,1% kế hoạch. Đến nay, toàn huyện gieo trồng trên 41,8 nghìn ha cây trồng các loại, đạt 97,6% kế hoạch, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm 2022. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được triển khai tích cực. Việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia chuyển biến tốt./.

CTV Phương Liên

