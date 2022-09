Kông Chro: 3 người thương vong sau khi 2 xe máy tông nhau

Hôm nay (ngày 15.9), Công an huyện Kông Chro cho biết đang phối họp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra vào lúc hơn 21h đêm ngày hôm qua ( ngày 14.9) tại Km 338+00 trên đường Trường Sơn Đông (thuộc địa phận Thôn 6, xã An Trung) làm 2 người chết tại chỗ, 1 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe máy biển kiểm soát 81G1-300.30, trên xe có 2 người (chưa rõ người điều khiển) là Đ.K (sinh năm 2000, trú tại xã Đak Pơ Pho) và Đ.B (trú tại xã An Trung) lưu thông theo hướng từ xã An Trung đi thị trấn Kông Chro. Đến Km 338+00 trên đường Trường Sơn Đông đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 81H1-17.795 do Đ.N (sinh năm 2007, trú tại xã An Trung) điều khiển, trên xe chở theo Đ.T (sinh năm 2000, trú tại xã Đak Kơ Ning) lưu thông theo chiều ngược lại. Sau cú va chạm mạnh, Đ.K và Đ.N té xuống đường, tử vong tại chỗ; Đ.B bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an huyện Kông chro đã đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

