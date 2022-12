Kinh tế Gia Lai tiếp tục chuyển biến tích cực, phục hồi ấn tượng

Năm 2022, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, song với sự hỗ trợ tích cực từ Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền; việc hoạch định các chính sách quan trọng và tăng cường giám sát của HĐND tỉnh, cùng với nỗ lực, chung sức, đồng thuận của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Gia Lai đã khai thác tối đa nội lực, tạo sự chuyển biến tích cực, đưa nền kinh tế phục hồi, tăng trưởng ấn tượng, qua đó khẳng định vị thế và uy tín của tỉnh trong tình hình mới.

Tiếp nối thành công của năm 2021, trong năm 2022 tỉnh Gia Lai tiếp tục đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hơn so với mục tiêu đặt ra. Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP của tỉnh đạt 9,27%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp.

GRDP bình quân đầu người đạt 60,45 triệu đồng.

Giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 33.823 tỷ đồng, tăng 6,67% so với năm 2021.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 28.890 tỷ đồng, bằng 100% Nghị quyết, tăng 16,49% so với năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 89.643 tỷ đồng, bằng 105,46% Nghị quyết, tăng 19,05% so với năm 2021.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 660 triệu USD, bằng 100% Nghị quyết, tăng 8,2% so với năm ngoái.

Đạt được những kết quả ấn tượng trên thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm chính trị rất lớn của tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện không ít khó khăn.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết: “Năm 2022 diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, song tỉnh Gia Lai vẫn đạt được một số kết quả tăng trưởng khá ấn tượng, đó là nhờ một số yếu tố thuận lợi. Trong đó có sự thừa hưởng từ kết quả thu hút đầu tư trong năm 2021 từ các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Từ các dự án đó được hưởng lợi trong năm 2022. Ngoài ra, năm nay điều kiện thời tiết thuận lợi nên các nhà máy thủy điện đã phát huy được tối đa công suất, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách địa phương. Lĩnh vực công nghiệp chế biến đạt là nhờ một số nhà máy chế biến hoạt động hiệu quả, tối đa công suất. Đó là những yếu tố thuận lợi để Gia Lai có điều kiện đạt mức tăng trưởng như năm nay”.

Mặc dù kết quả thu hút đầu tư trong năm 2022 đạt thấp hơn so với năm 2021, song lại được đánh dấu với những dự án đầu tư có quy mô lớn do một số Tập đoàn kinh tế hàng đầu trong nước và nước ngoài làm chủ đầu tư. Tiêu biểu như “Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai” do Liên doanh hai Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus (Hà Lan) làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 1 ngàn tỷ đồng đã được khởi công tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh vào giữa tháng 5 năm nay. Dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm một cú hích lớn cho ngành chăn nuôi của địa phương.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết: “Chúng tôi quyết định đầu tư Tổ hợp NNCNC tại Gia Lai và hàng loạt các dự án khác tại Tây Nguyên. Và quan trọng nhất là môi trường đầu tư tại Gia Lai, tôi thấy tự tin. Được sự hỗ trợ của Bộ NN & PTNT cũng như Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai và lãnh đạo các sở ban, ngành cũng như huyện Chư Pưh và địa phương đã tạo cho chúng tôi cảm giác an tâm khi đầu tư tại Gia Lai”.

Sự phục hồi nhanh của các doanh nghiệp sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid – 19 cũng là kết quả ấn tượng trong bức tranh kinh tế tỉnh Gia Lai năm 2022. Trong năm có 960 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 11 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 18% số lượng doanh nghiệp và tăng 14% vốn đăng ký so với năm 2021. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm là 285 doanh nghiệp, tăng hơn 55% so với năm 2021. Tuy gặp nhiều khó khăn, thử thách do dịch bệnh Covid – 19 kéo dài, song ở góc độ khác, đó cũng được xem là cơ hội để doanh nghiệp khẳng định năng lực, bản lĩnh của mình khi duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay, nhiều doanh nghiệp đã phục hồi và đang tăng tốc để đón các cơ hội trong tình hình mới.

Ông Trần Anh Tâm, Giám đốc điều hành Công ty CP Hạt điều Hải Bình cho biết: “Kế hoạch, Điều Hải Bình đang tiếp tục mở rộng thị trường, phục vụ tiêu dùng. Hiện tại ngành hạt điều vẫn hoạt động trong nước và chúng tôi mong muốn được kết nối với các DN nước ngoài để mở rộng thị trường tiêu thụ. Về phía DN cũng đang liên kết một số nước để cung cấp hàng ra nước ngoài. Đặt tiêu chuẩn hàng đầu cung cấp các chứng chỉ đạt chuẩn xuất khẩu.”

Ông Lưu Quốc Thạnh, Tổng Giám đốc Công ty Quiconac Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tin tưởng với nhu cầu chanh dây cao như thế này thì trong những năm tới chanh dây vẫn là cây trồng chủ lực của Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên. Tỉnh Gia Lai đang làm rất tốt, có chiến lược phát triển các vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu trong nước và thế giới.

Chúng tôi sẽ có kế hoạch dài hơn về đầu tư máy móc vì hiện nay chỉ mới đầu tư một dây chuyền với khoảng 300 tấn mỗi ngày. Nguồn nguyên liệu nhiều hơn chúng tôi sẽ đầu tư thêm 2- 3 dây chuyền như thế này tại đây”.

Với đà phục hồi, thích ứng và tăng trưởng kinh tế như năm 2022 tạo động lực quan trọng để bước sang năm 2023 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục nêu cao quyết tâm và tin tưởng sẽ gặt hái thêm những thành công mới trên các lĩnh vực. Trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 8,62%, xứng đáng là vùng động lực khu vực Tây Nguyên và Khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 23 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hồng Uyên – Thanh Sáng – Ksor Tuối

