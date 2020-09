Kinh phí đầu tư cho các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh từ 2015 đến nay trên 109 tỷ đồng

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 59 công trình ghi công liệt sỹ; trong đó có 13 Nghĩa trang liệt sĩ; 05 Đền thờ liệt sĩ; 03 Đài tưởng niệm; 03 Mộ chung và 35 Nhà bia tưởng niệm.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam đối với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; những năm qua, cùng với nguồn kinh phí do Bộ LĐ-TB&XH đầu tư, hàng năm Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp của tỉnh đã huy động các nguồn lực đầu tư kinh phí vào công tác tu bổ nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ này với tổng kinh phí đầu tư từ năm 2015 đến nay trên 109 tỷ đồng. Trong đó nguồn kinh phí từ Bộ LĐ-TB&XH là 32 tỷ đồng và tỉnh đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ hơn 77 tỷ đồng. Ngoài ra các địa phương và nhân dân cũng đã đóng góp ngày công lao động để vệ sinh, tu bổ một số hạng mục xuống cấp; đảm bảo các công trình ghi công liệt sỹ của tỉnh khang trang, sạch đẹp./.

Mỹ Tiến, R’Piên

