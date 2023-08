Từ đầu năm đến nay, mặc dù là thời điểm mùa vụ thu hoạch nông sản, tuy nhiên kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu tính đến tháng 7/2023 đạt 88,55 triệu USD, giảm 8,94 % so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nhập khẩu đạt 56,66 triệu USD, giảm 9,76%; xuất khẩu đạt 31,89 triệu USD, giảm 7,40%. Nguyên nhân được xác định là do kim ngạch xuất nhập khẩu phụ thuộc nhiều vào các mặt hàng nông sản nhập khẩu như: Hạt điều thô, sắn lát khô và các loại trái cây tươi. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, sản lượng các mặt hàng nông sản này trong năm 2023 giảm về số lượng cũng như trị giá. Đồng thời, các mặt hàng nông sản được quá cảnh qua Cửa khẩu cũng chiếm tỷ trọng lớn và không được tính vào kim ngạch nhập khẩu. Mặt khác, việc xuất khẩu vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị phục vụ các dự án tại Campuchia cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Ngọc Hà – Minh Trung

