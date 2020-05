Kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh do tác động của dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khiến cho kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai chỉ đạt 145,5 triệu USD, bằng 23,1% kế hoạch, giảm 21,58% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 4.2020, đạt khoảng 35 triệu USD. Nguyên nhân giảm chủ yếu do dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu các doanh nghiệp, khiến cho các mặt hàng chủ lực như: sắn lát, tinh bột sắn, cao su, trái cây… đều giảm.Cũng trong 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu cũng chỉ đạt xấp xỉ 17 triệu USD, bằng 18,9% kế hoạch, giảm 54,05% so với cùng kỳ./.

Đoàn Bình, R’Piên

