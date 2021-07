Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai đạt 315 triệu USD

Thông qua các Hiệp định thương mại tự do, nhất là Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu được ký kết đã tạo đòn bẩy cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng có cơ hội lớn trong việc tìm kiếm thị trường, qua đó nâng cao kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lục của tỉnh.

Thông qua việc duy được thị trường truyền thống và tìm kiếm có hiệu quả các thị trường mới cho nhiều sản phẩm chủ lực địa phương nên 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đã đạt doanh số ấn tương với 315 triệu USD, bằng 51,64% kế hoạch, tăng 25,84% so với cùng kỳ năm 2020 ngay trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, các mặt hàng xuất khẩu như: Cà phê đạt 120.000 tấn, thu về 180 triệu USD, tăng 30,43% về lượng và tăng 40,63% về giá trị; mủ cao su 2.200 tấn, doanh thu 3,3 triệu USD, tăng 4,43% về giá trị; sản phẩm gỗ 1,65 triệu USD; các mặt hàng khác đạt 130 triệu USD, tăng 11,28% so cùng kỳ. Cũng trong thời gian này, kim ngạch nhập khẩu của tỉnh ước đạt 126 triệu USD, bằng 123,4% kế hoạch, tăng 2,78 lần so với cùng kỳ; chủ yếu do nhập máy móc thiết bị của các dự án năng lượng tái tạo và nhập khẩu các mặt hàng nông sản từ Campuchia; riêng hạt điều nhập khẩu tăng hơn 4 lần so cùng kỳ năm 2020.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

