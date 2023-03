Kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai trong quý 1/2023 ước đạt 220 triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai ước thực hiện trong quý 1/2023 đạt 220 triệu USD (đạt 32,35% kế hoạch năm và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022).

Trong đó xuất khẩu chủ lực vẫn là mặt hàng cà phê khi tăng cả về lượng và giá trị. Theo đánh giá của ngành Công Thương Gia Lai, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong quý 1 năm nay tăng so với cùng kỳ do nhu cầu tiêu dùng thị trường thế giới tăng vào các dịp lễ mùa đông, nhất là Tết Dương lịch tại một số thị trường chính như EU, Mỹ… Cùng với đó, từ tháng 02/2023, Trung Quốc dỡ bỏ chính sách zero Covid đã giúp kích cầu tiêu dùng tăng trở lại, nhiều loại nông sản trái cây Việt Nam (như chuối, chanh leo, sầu riêng, tổ yến, khoai lang…) được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc; điều này đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của tỉnh tăng khối lượng xuất khẩu. Đồng thời, quý 1/2023 cũng là thời điểm nông sản của tỉnh vào mùa thu hoạch, nhất là cà phê, trái cây… với khối lượng hàng hóa lớn cộng giá xuất khẩu cà phê tăng ổn định từ đầu tháng 02 đến nay (với mức tăng hơn 10% so tháng 01/2023) đã thúc đẩy doanh nghiệp gia tăng xuất khẩu./.

Mỹ Tiến – Phi Long

Lượt xem: