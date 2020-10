Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2020 tăng10,12% do giá các mặt hàng nông sản tăng

Theo báo cáo của Sở Công thương, từ tháng 5 đến nay, giá xuất khẩu các mặt hàng nông sản tăng dần do lượng cung trên thị trường thế giới giảm, một số quốc gia sản xuất đình trệ do ảnh hưởng của ảnh hưởng của dịch Covid -19 trong khi thị trường Việt Nam tương đối ổn định do kiểm soát tốt dịch.

Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của tỉnh đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm, trái cây… Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh tuy tăng về lượng nhưng kim ngạch tăng không nhiều do giá xuất khẩu vẫn còn thấp so với cùng kỳ. Trong đó, cà phê, cao su là các mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng cả về số lượng và giá trị. Mặc dù vậy, giá các mặt hàng nông sản tăng đã góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt 400 triệu USD, bằng 63,49% kế hoạch, tăng 10,12% so với cùng kỳ./.

Lê Thư, Thanh Sáng

