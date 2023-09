Kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tỉnh Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy Công an tỉnh, bộ máy một số phòng và công tác cán bộ. Dự Lễ công bố các quyết định có Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và của Giám đốc Công an tỉnh, công tác sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ thuộc các phòng được sáp nhập lại như sau: Phòng Cảnh sát môi trường và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường; Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Tham mưu thành Phòng Tham mưu; sáp nhập 2 phòng thuộc lực lượng an ninh; chuyển chức năng, nhiệm vụ công tác Văn phòng Đảng ủy, xây dựng Đảng và công tác đảng viên từ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị sang Phòng Tham mưu và Phòng Tổ chức cán bộ. Như vậy, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh từ 29 phòng giảm xuống còn 26 phòng.

CTV Lê Ánh

