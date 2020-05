Khuyến khích phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh

Cung ứng năng lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội đang và sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề và thách thức, đặc biệt là sự cạn kiệt dần nguồn nhiên liệu hóa thạch nội địa, giá dầu biến động, và các tác động của biến đổi khí hậu đến an ninh, an toàn trong cung ứng năng lượng. Do vậy, từng bước đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, nguồn điện dựa trên các nguồn năng lượng tái tạo mà Việt Nam có tiềm năng, trong đó có điện mặt trời được coi là một trong những giải pháp phát triển bền vững.