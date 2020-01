Không để tình trạng găm hàng, sốt giá dịp tết

Thị trường tết năm nay dù được đánh giá không có nhiều biến động so với mọi năm, tuy nhiên sức mua hàng những ngày giáp tết cũng đã bắt đầu tăng và công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa cần được tăng cường để bình ổn thị trường; tránh tình trạng đầu cơ găm hàng, sốt giá.

Tại cửa hàng của Công ty TNHH MTV Thùy Dung Gia Lai, lượng hàng hóa bán ra những ngày này tăng mạnh; chủ yếu là mặt hàng bánh, kẹo, mứt, nước ngọt và đặc biệt là những sản phẩm giỏ quà gói sẵn phục vụ nhu cầu biếu tặng. Với nhận định thị trường sẽ không có nhiều biến động bởi kinh tế suy giảm vì giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như cà phê, cao su giảm mạnh sẽ tác động đến nhu cầu mua sắm của người dân cho dịp tết nên lượng hàng hóa doanh nghiệp nhập về và dự trữ so với mọi năm không nhiều. Tuy nhiên về phía doanh nghiệp vẫn cam kết đảm bảo lượng hàng hóa đủ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và không có tình trạng găm hàng, tăng giá.

Ông Tăng Cần – Công ty TNHH MTV Thùy Dung Gia Lai cho biết: “Doanh nghiệp thì chắc chắn đáp ứng đủ. DN thì không có trữ kiểu găm hàng để mà nâng giá cao, tại vì mình bán thị trường mình đây DN là lâu năm mình phải lấy uy tín chứ không phải lấy lời lãi một vài hôm”.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của lực lượng quản lý thị trường Gia Lai, hiện thị trường tết đã có biến động nhẹ, sức mua có tăng lên, lượng hàng hóa các doanh nghiệp dự trữ phong phú chất lượng tốt, đa dạng về chủng loại và mẫu mã đẹp đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Đến thời điểm này, một số mặt hàng như trái cây, thịt gà, thịt bò có chiều hướng tăng nhẹ; đặc biệt là mặt hàng thịt heo với mức tăng trên 50% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi thời gian qua. Bên cạnh đó, giá một số loại hạt và mứt tết cũng tăng từ 3 đến 10%. Dự đoán, một số mặt hàng rượu bia và bánh mứt có thể tiếp tục tăng từ 10 đến 15% vào những ngày giáp tết so với thời điểm tháng 12/2019. Tuy nhiên nhìn chung thị trường vẫn trong vòng kiểm soát bởi lượng cung của hàng hóa tương đối dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Bà Châu Hoàng Thy – Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Pleiku, Gia Lai cũng cho biết: “Để chuẩn bị một cái tết thật là an khang và bình ổn giá cho người tiêu dùng thì về phía Siêu thị Co.opmart cũng đã có kế hoạch từ 6 tháng trước để mà đặt hàng và có lượng hàng cụ thể cho nhà sản xuất cũng như là nhà phân phối, để người ta giữ được giá phục vụ bà con cuối năm là không tăng giá so với thị trường bên ngoài”.

Ông Lê Hồng Hà – Cục trưởng Cục QLTT Gia Lai đánh giá: “Kinh nghiệm thực tế trong 3-4 năm trở lại đây thì qua làm tốt việc này nên diễn biến thị trường dịp cuối năm rất ổn định; giá cả mặt dù sát 30 Tết thì vẫn có tăng nhưng tăng ở mức độ cho phép theo diễn biến thị trường thôi chứ không có đột biến tăng giá mang tính chất là găm hàng của 1 số cá nhân để mà trục lợi”.

Một cái tết đủ đầy với người Việt cũng có nghĩa năm đó sẽ làm ăn được, vì vậy tâm lý ai cũng muốn mua sắm đầy đủ. Lợi dụng tình hình này, hoạt động buôn lậu, nhất là mua bán hàng thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc; đặc biệt là hoạt động buôn bán hàng đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu có biểu hiện gia tăng; do đó thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; các ngành chức năng và các địa phương cần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ được giao; góp phần bình ổn thị trường, tránh tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá vì lợi nhuận của một số đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo cho quyền lợi của người tiêu dùng trong dịp tết./.

Mỹ Tiến, Thanh Sáng

