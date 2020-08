Khi Công an chính quy về xã

Thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh vững mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” và Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đến tháng 3/2020, Công an tỉnh Gia Lai đã bố trí xong Trưởng Công an xã chính quy đối với 195/195 xã, thị trấn, đảm bảo 100% theo yêu cầu và kế hoạch của Bộ Công an. Tại huyện biên giới Ia Grai đã bố trí 17 Công an chính quy về đảm nhận chức danh Trưởng, Phó Công an tại 13 xã, thị trấn. Việc điều động, bố trí Công an chính quy về xã được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân đánh giá cao. Ghi nhận tại xã Ia Krái – 1 trong những xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Sau gần 15 năm công tác ở Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã của Công an huyện Ia Grai, tháng 3 vừa qua, Đại úy Lê Văn Thành được cấp trên tín nhiệm và điều động, phân công giữ chức Trưởng Công an xã Ia Krái. Về địa phương, ngoài việc nhanh chóng tiếp cận địa bàn, Đại úy Lê Văn Thành đã thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại các thôn, làng, đồng thời kiên trì vận động để người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an; qua đó góp phần giảm số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được sử dụng không đúng mục đích ngoài xã hội.

Anh Ksor Tí – Làng Doch Ia Krot, xã Ia Krái, huyện Ia Grai nói: “Súng này em hay bắt ếch, chuột, chim. Em nộp lại súng đây cho bên Công an, em không làm nữa vì em biết nguy hiểm”.

Là xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, ngoài 4 Công an huyện tăng cường, Công an xã Ia Krái hiện có 1 Trưởng Công an, 1 Phó Trưởng Công an, 3 Công an viên Thường trực và 15 Công an viên phụ trách 15 thôn, làng. Thời gian qua, ngoài việc chủ trì thực hiện tốt công tác thu thập, phúc tra thông tin dân cư trên địa bàn để thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; lực lượng Công an xã đã đẩy mạnh các biện pháp nhằm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ngoài ra còn quản lý chặt các loại đối tượng tại cơ sở, kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan an ninh trật tự, không để phức tạp, tạo thành điểm nóng; đồng thời chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về an ninh, trật tự tại cơ sở. Trong 6 tháng qua, Công an xã Ia Krái đã tiếp nhận, xử lý và giải quyết 8 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, gồm: Cướp, trộm cắp, cố ý phá hoại tài sản, đánh bạc…, đồng thời nhanh chóng xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông.

Đại úy Lê Văn Thành – Trưởng Công an xã Ia Krái, huyện Ia Grai cho biết: “Từ khi về làm Trưởng Công an xã, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban, các cấp chính quyền, tạo điều kiện về nơi ăn, chốn ở và sự đồng thuận, giúp đỡ của Nhân dân và các thôn làng, tôi và các đồng chí trong Công an xã bám nắm địa bàn và làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương”.

Ông Lê Vũ Nhật Thức – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krái, huyện Ia Grai cũng cho biết: “Công an chính quy đã tham mưu rất nhiều văn bản cho cấp ủy, chính quyền địa phương để làm công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng này đã làm rất tốt, tham mưu triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn ngừa tình trạng trộm cắp, vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu niên, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã; với chủ trương hướng về cơ sở, việc bố trí Công an chính quy về xã còn tăng cường niềm tin của quần chúng Nhân dân vào lực lượng Công an với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”. Qua đó, góp phần giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở; bảo vệ cuộc sống bình yên, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất./.

Thiên Thanh, Duy Linh

