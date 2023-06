Khen thưởng Công an thị xã An Khê hoàn thành sớm chỉ tiêu cấp Căn cước công dân

Chiều 31-5, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã trao Giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể Công an thị xã An Khê; Công an phường An Phước và Công an xã Xuân An, thị xã An Khê về thành tích xuất sắc hoàn thành sớm 100% chỉ tiêu cấp Căn cước công dân trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp Căn cước công dân từ 14 tuổi trở lên trước ngày 31-7-2023, Công an thị xã An Khê đã tập trung mọi nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật; huy động 100% cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, hệ thống chính trị ở cơ sở vận động người dân đăng ký cấp Căn cước công dân. Đến ngày 14-5-2023, Công an thị xã An Khê đã hoàn thành thu nhận trên 60.000 hồ sơ cấp Căn cước công dân.

Trong đó. Công an phường An Phước và Công an xã Xuân An là những đơn vị đầu tiên đạt 100% chỉ tiêu theo yêu cầu của Bộ Công an./.

Lê Ánh (Công an tỉnh Gia Lai)

