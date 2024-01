Khánh thành Đền thờ Liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Đỗ Trạc và các Liệt sỹ xã Cửu An, thị xã An Khê

Sáng nay (ngày 30/1), tại thôn An Bình, xã Cửu An, Thị ủy – HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê trang trọng tổ chức Lễ Khánh thành Đền thờ Liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Đỗ Trạc – Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của An Khê và các Liệt sỹ xã Cửu An. Dự Lễ Khánh thành có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Quang Thái – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thái Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo thị xã An Khê và đông đảo các tầng lớp Nhân dân xã Cửu An.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Đỗ Trạc tuy ngắn (từ năm 1945 đến năm 1947) nhưng đã để lại những dấu son trong lịch sử giai đoạn trước và sau Cách mạng Tháng Tám 1945 ở An Khê nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Sinh năm 1921 trong một gia đình nông dân ở thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, huyện An Khê (nay là thị xã An Khê); sau khi học xong bậc trung học ở Huế, năm 1941, đồng chí Đỗ Trạc trở về quê hương An Khê tìm cơ hội kết giao với các tầng lớp thanh niên, giáo chức, viên chức tiến bộ ở địa phương, hướng họ đến với con đường chính nghĩa, vì Nhân dân đấu tranh. Sau ngày phát xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, Đỗ Trạc cùng với một số thanh niên tiêu biểu lập ra tổ chức Đoàn Thanh niên Chấn Hưng với khoảng 30 thanh niên tham gia. Ngày 20 tháng 8 năm 1945, Đoàn Thanh niên ở An Khê dưới sự chỉ huy của nhóm thủ lĩnh Đỗ Trạc đã vận động quần chúng nhân dân nổi dậy gây áp lực với lính bảo an và viên chức chính quyền huyện lỵ, yêu cầu chúng hạ vũ khí và bàn giao chính quyền thân Nhật cho Việt Minh. Sau khởi nghĩa ở An Khê thành công, Đỗ Trạc và nhóm thủ lĩnh thanh niên củng cố lực lượng tiến về thị xã Pleiku, thị xã Kon Tum phối hợp với lực lượng tiến bộ tại chỗ để giành chính quyền về tay Nhân dân, thành lập chính quyền cách mạng lâm thời cấp tỉnh. Tháng 11 năm 1945, Đỗ Trạc đã được kết nạp vào tổ chức Đảng và được bầu làm Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở An Khê. Tháng 01 năm 1947, trên đường công tác cơ sở ở làng Cửu Đạo (nay thuộc xã Xuân An, thị xã An Khê), đồng chí Đỗ Trạc đã bị rơi vào tay địch và bị địch xử bắn vào sáng ngày 07 tháng 3 năm 1947 tại sân vận động An Khê (nay là Công viên Quang Trung, thị xã An Khê).

Thể hiện lòng biết ơn, ghi nhớ công trạng của người chiến sỹ cách mạng anh dũng, kiên cường, người có công khai sáng, mở đường đầu tiên cho phong trào cách mạng tại An Khê và những tấm gương quên mình vì sự nghiệp giải phóng quê hương, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã xây dựng Đền thờ Liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Đỗ Trạc – Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của An Khê và các Liệt sỹ xã Cửu An với tổng diện tích hơn 5.000 m2, kinh phí đầu tư 3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thị xã và kinh phí vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng và Nhân dân trên địa bàn thị xã An Khê đóng góp.

Bà Đỗ Thị Thương – Con gái Liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Đỗ Trạc chia sẻ: “Ba tôi là Liệt sỹ Đỗ Trạc, hy sinh khi tôi vừa lên 2 tuổi. Tôi được bà nội, cô, dì, chú, bác nuôi nấng, năm nay tôi 79 tuổi rồi. Hôm nay về dự đây, tôi rất xúc động. Không biết nói gì hơn, cảm ơn các ngành, chính quyền và nhân dân. “

Ông Nguyễn Trần Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy xã Cửu An, thị xã An Khê nói: “Luôn luôn phấn đấu, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Đồng thời chúng tôi luôn ghi nhớ công ơn trời biển của đồng chí Đỗ Trạc, các Anh hùng Liệt sỹ. Thế hệ hôm nay phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng của Đảng và Nhân dân.”

Cắt băng khánh thành Đền thờ Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Đỗ Trạc và các Liệt sỹ xã Cửu An, thị xã An Khê và thắp nén hương tưởng nhớ và tri ân các Liệt sỹ; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai mong muốn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Cửu An có phương án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị công trình, gắn kết với các di tích lịch sử, văn hóa của Phong trào nông dân Tây Sơn trên chính mảnh đất Cửu An anh hùng, tạo nên một địa chỉ văn hóa – lịch sử để cán bộ, Nhân dân thị xã và du khách đến tham quan, tưởng nhớ Anh hùng Liệt sỹ Đỗ Trạc và các Liệt sỹ xã Cửu An…/.

