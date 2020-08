Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020) và 75 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh (15/12/1945-15/12/2020), sáng nay (28/8), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Bia Di tích lịch sử Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Gia Lai trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang. Đây là địa điểm Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy đứng chân từ năm 1968 – 1975.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Phan Lương – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thanh Hùng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn Phòng Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ và lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành làm công tác tuyên huấn, thông tin, tuyên truyền của tỉnh cùng đại diện một số cấp ủy và Ban Tuyên giáo các địa phương.

Trong suốt thời kỳ chống Pháp (1945-1954) và những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, công tác tuyên huấn của Đảng bộ tỉnh do đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp phụ trách. Đến tháng 12/1962, trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, tại Căn cứ địa cách mạng Khu 10, Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Gia Lai trên cơ sở sáp nhập Ban Tuyên huấn, Ban Binh vận, Trường Đảng, Trường Bổ túc cán bộ, Đội Văn công và bộ phận in, gồm 5 tiểu ban: Thông tin tuyên truyền, Huấn học, Văn nghệ, Binh vận và Giáo dục. Trong 30 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc (1945-1975), trải qua nhiều tên gọi và phương thức hoạt động, lớp lớp cán bộ làm công tác tuyên huấn của Đảng bộ tỉnh đã anh dũng xông pha, chấp nhận hiểm nguy, vượt qua gian khó để mang tiếng nói của Đảng, Bác Hồ và cách mạng đến với các tầng lớp Nhân dân; trực tiếp bồi dưỡng, xây dựng và phát triển sức mạnh to lớn về tinh thần và vật chất của quân và dân tỉnh nhà trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Bước vào thời kỳ đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước, lực lượng làm công tác tuyên huấn, tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tiếp tục làm tròn sứ mệnh xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo đã động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nêu cao chủ nghĩa Anh hùng cách mạng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh. Với những đóng góp to lớn ngành Tuyên giáo Gia Lai đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Giải phóng hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều huân, huy chương, danh hiệu cao quý khác.

Việc xây dựng Bia di tích lịch sử Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Gia Lai trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”, nhằm tri ân, khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ đi trước; đồng thời, để giáo dục các thế hệ làm công tác tuyên giáo hôm nay phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dịp này, Tổng Công ty Tân cảng Sài gòn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng một số cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm đã trao tặng 145 suất quà cho các gia đình có công, hộ nghèo và các em học sinh ở làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang./.

