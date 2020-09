Khẩn trương triển khai công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới  có khả năng mạnh lên thành bão trên địa bàn tỉnh

Trước nguy cơ một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở miền Trung Philippin có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ sau bão trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn 1923/UBND-NL về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Sở NN&PTNT thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy (BCH) phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tổ chức trực ban 24/24, theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới để tham mưu, đề xuất kịp thời có UBND tỉnh chỉ đạo ứng phó. Kiểm tra, hướng dẫn chính quyền địa phương, các chủ quản lý khai thác các công trình hồ, đập trên địa bàn tỉnh vận hành công trình theo quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, tuyệt đối không để gây lũ nhân tạo do xả lũ hồ chứa, thường xuyên kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi và công trình phòng chống thiên tai trước, trong và sau mỗi đợt mưa, lũ, kịp thời phát hiện các sự cố, hư hỏng để có biện pháp xử lý. Chủ động phối hợp với Thường trực BCH về công tác tìm kiếm cứu nạn tỉnh, BCH Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố triển khai kịp thời công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn tài sản của nhà nước và nhân dân. Kiểm tra, ứng phó, hướng dẫn chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó và khắc phục thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ khắc phục theo quy định của pháp luật.

BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐBP tỉnh: Chủ động bố trí, huy động lực lượng, phương tiện cần thiết cho từng vùng, từng địa bàn để tham gia ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất đá để cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ địa phương khắc phục thiệt hại.

Sở Công Thương, các thành viên BCH Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp, tiến hành rà soát, nắm bắt thông tin và chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, tránh theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

Đối với các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện: Theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp, bố trí lực lượng trực ban 24/24 trong thời gian xảy ra mưa lũ tại công trình, kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa, phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống lụt bão và bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ, phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp chính quyền địa phương thông báo kịp thời việc xả lũ hồ chứa thủy lợi, thủy điện đến nhân dân vùng hạ du./.

