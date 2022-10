Khám sàng lọc trẻ em bị tim bẩm sinh tại tỉnh Gia Lai

Sáng ngày 4/10, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn.

Đối tượng khám là tất cả trẻ em từ 0 tới 16 tuổi có các triệu chứng, biểu hiện như: thường bị ho, khò khè tái đi tái lại nhiều lần, thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào, sưng phổi, viêm phế quản; Trẻ em bị tim bẩm sinh chưa khám sàng lọc và đối với trẻ em đã được phẫu thuật thì đến tái khám để kiểm tra lại sức khỏe. Sau khi các em được khám sàng lọc và có chỉ định phẫu thuật, sẽ được hỗ trợ chi phí điều trị theo quy định. Cụ thể như nếu gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ hưởng trợ cấp xã hội sẽ được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật, tiền ăn, tiền đi lại từ ngân sách của tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, các trường hợp khó khăn khác sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí phẫu thuật do Tổ chức Vinacapital Foundation tài trợ. Chương trình khám sàng lọc sẽ cho trẻ em đang sinh sống tại 17 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 7/10/2022. Đây là một chương trình ý nghĩa, nhân văn, góp phần giúp trẻ em không may bị tim bẩm sinh được chăm sóc, phẫu thuật kịp thời để có một sức khỏe và cuộc sống mới tươi sáng hơn./ .

Thanh Vui – Duy Linh

Lượt xem: