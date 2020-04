Khám chữa bệnh an toàn trong tình hình dịch Covid-19

Những ngày qua, Việt Nam liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm Covid – 19 mới. Thế nhưng vì dịch còn dài nên chúng ta phải xác định chung sống nhưng nhất thiết phải an toàn, tuyệt đối không được chủ quan. Do đó, các cơ sở y tế phải quán triệt tinh thần coi người đến khám là người có nguy cơ lây nhiễm để có giải pháp đảm bảo an toàn cho người khám, người tới khám và tất cả mọi bệnh nhân, nhân viên trong cơ sở y tế.