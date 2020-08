Khai thác tiềm năng xây dựng huyện Ia Pa phát triển bền vững

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Ia Pa đã tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng huyện phát triển bền vững.

Là huyện nông nghiệp nên ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Ia Pa đã xác định: cần khai thác tiềm năng đất đai, tập trung tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất; tiến hành dồn điền, đổi thửa để xây dựng cánh đồng lớn và bước đầu đạt được kết quả tích cực. Tổng sản lượng lương thực trong 5 năm đạt 61.924 tấn; năng suất lúa tăng gần 7 tạ/ha và năng suất nhiều loại cây trồng khác đều tăng khá so với năm 2015. Với sự hỗ trợ tích cực từ cấp ủy-chính quyền các cấp, nông dân đã vươn lên phát triển kinh tế bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm đạt 5,44% , trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân hàng năm 4,89%.

Chị KsorH’ Nơn, Buôn Biah B, xã Ia Tul, huyện Ia Pa chia sẻ: “Hồi xưa nhà mình nghèo, nhà nhỏ. Nhờ nhà nước cấp, mình nuôi dê, mình biết chăm sóc dê lớn mình bán, mình góp làm rẫy góp mua cây làm nhà, mua ván làm nhà. Mình bán thêm mua xe cho con đi học. Nuôi được dê thoát nghèo rồi, làm được cái nhà”.

Ông Đỗ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Pờ Tó, huyện Ia Pa cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ xã thì xã đã đạt được những kết quả nổ bật: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 26,6 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 28,48%; đạt 12/19 tiêu chí về nông thôn mới”.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện Ia Pa đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy cáccấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”. Trong giai đoạnh 2016- 2020 toàn huyện đã huy động được 256 tỷ145 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới, đã hoàn thành việc chỉnh trang, sắp xếp làng Bi Giông, Bi Gia (xã Pờ Tó) và làng Blôm (xã Kim Tân) theo hướng làng nông thôn mới. Đến nay huyện Ia Pa có xã Ia Tul đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 và đang quyêt tâm phấn đấu xã Ia Mrơn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Bí Thư Đảng ủy xã Ia Tul, huyện Ia Pa nói: “Tập trung tuyên truyền vận động người dân trong xã, đặc biệt là sự đóng góp của dân góp công góp của, hiến đất giải phóng mặt bằng, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy và sự đồng tình của người dân đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới”.

Xác định sự nghiệp trồng người là gốc rễ bền vững của sự phát triển, trong nhiệm kỳ qua công tác giáo dục và đào tạo đã được Đảng bộ huyện quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng dạy và học được nâng lên, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học, cấp học tăng so với đầu nhiệm kỳ; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục từng bước được chuẩn hoá về chuyên môn; tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ở các cấp học đạt 99,7%. Hệ thống trường, lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đến nay huyện có 9/29 trường đạt chuẩn quốc gia. Cùng với đó, công tác y tế có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân và chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ-quân và dân huyện Ia Pa đã đạt được những thành tựu quan trọng; hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đã hoàn thành, đạt và vượt. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ có chuyển biến mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; nhân dân tin tưởng vào công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo.

Ông Võ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy Ia Pa trao đổi: “Xác định và 3 nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ huyện Ia Pa tiếp tục quan tâm lãnh đạo tập trung cho việc xây dựng trung tâm huyện sớm đủ điều kiện thành lập thị trấn IaPa; khuyến khích và đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp; khai thác tốt các tiềm năng đất đai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và khai thác tốt thế mạnh về tiềm năng, năng lượng tái tạo để phát triển kinh tế; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức của huyện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ của địa phương”.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ huyện Ia Pa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tập trung trí tuệ của 1.681 đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, làm rõ những mục tiêu và giải pháp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong 5 năm tới; quan tâm lãnh đạo tập trung cho việc xây dựng trung tâm huyện sớm đủ điều kiện thành lập thị trấn Ia Pa, phấn đấu đến hết năm 2025 có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

Hữu Lanh, Viễn Khánh, Cao Dũng

