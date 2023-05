Khai thác tiềm năng, lợi thế về diện tích mặt nước để phát triển ngành thủy sản của Gia Lai

Với tiềm năng, lợi thế về diện tích mặt nước cho phát triển thủy sản; tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất thủy sản của tỉnh đạt khoảng 460 tỷ đồng; chiếm tỷ trọng 1,13% so với giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm, thủy sản; bình quân tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021-2025 đạt 16,53%.

Diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh Gia Lai trong năm 2022 là 15.272 ha (tăng 2,7% so với năm 2021), sản lượng ước đạt 8.493 tấn (tăng 9% so với năm 2021). Diện tích khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh tăng dần theo từng năm do việc xây dựng thêm một số hồ chứa; trong đó một số địa phương có diện tích khai thác thủy sản lớn như: Chư Păh, Ia Grai, Kbang, Chư Prông, Krông Pa, An Khê và Chư Sê.

Để đạt mục tiêu đề ra, các địa phương trong tỉnh sẽ tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế về diện tích mặt nước để phát triển ngành thủy sản đồng bộ ở các lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến, gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản; bảo tồn và phát triển các loài thủy sản bản địa quý hiếm có giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh chuyển dịch hình thức nuôi trồng theo hướng thâm canh, bán thâm canh, ứng dụng công nghệ cao; thu hút các nguồn lực, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển thủy sản./.

Mỹ Tiến – Duy Linh

