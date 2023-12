Khai mạc Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026)

Sáng nay (ngày 6.12), tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) đã long trọng Khai mạc Kỳ họp thứ Mười lăm. Theo chương trình, Kỳ họp diễn ra từ ngày 6 đến 8.12. Tham dự Kỳ họp, về phía lãnh đạo Trung ương có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Kỳ họp.

Trước khi diễn ra Kỳ họp, các đại biểu đã đến dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku và dâng hương tại Nhà thờ Bác trong khuôn viên Quảng trường.

Phát biểu Khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Đây là Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 được HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng; nhất là đánh giá tổng thể kết quả đạt được trong thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh trong năm 2023; trên cơ sở đó đề ra các giải pháp trọng tâm trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh năm 2024; góp phần hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Kỳ họp thứ Mười lăm, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ diễn ra trong 03 ngày để thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng như trong Chương trình Kỳ họp đã được các đại biểu thống nhất thông qua:

Một là, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024; tình hình thu, chi ngân sách năm 2023 và kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2024; báo cáo tài chính Nhà nước năm 2022; báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách Nhà nước 03 năm giai đoạn 2024-2026.

Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19, nhưng cả hệ thống chính trị đã lãnh đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nên kinh tế của tỉnh duy trì được sự ổn định; nhiều ngành khôi phục và tăng trưởng hơn so với cùng kỳ; 14/21 chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giữ vững ổn định.

Tuy nhiên, so với kế hoạch đề ra, năm 2023 vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, đó là: 07/21 chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch đề ra, trong đó: Có 04 chỉ tiêu về kinh tế và 02/04 chỉ tiêu về môi trường không đạt; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản mới đạt 37,2% kế hoạch; tình trạng vi phạm lâm luật, khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương; tai nạn giao thông mặc dù giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ nhưng vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy tăng so với cùng kỳ; tình hình cháy, nổ còn khó kiểm soát.

Vì vậy, đề nghị các đại biểu cần thảo luận, đề xuất những giải pháp sát thực, cụ thể, phù hợp, mang tính khả thi cao để năm 2024 có sự chuyển biến tốt hơn, góp phần hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Hai là, về ban hành nghị quyết: Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị đối với 28 dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trình. Trong đó, có một số nội dung đề nghị các đại biểu cần tập trung phân tích, thảo luận kỹ lưỡng, như: Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương, các Chương trình mục tiêu quốc gia và thông qua phương án phân bổ vốn năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương; Quyết định phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; thông qua Danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05, ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh…

Ba là, về hoạt động giám sát: Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa 15; xem xét các báo cáo về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, của các cơ quan tư pháp; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp và thảo luận báo cáo kết quả giám sát liên quan đến việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười ba và các kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân tỉnh chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng nêu rõ: Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) bầu. Đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với sự nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của người được lấy phiếu tín nhiệm. Với ý nghĩa quan trọng đó, đồng chí Hồ Văn Niên đề nghị mỗi đại biểu HĐND phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá công tâm, khách quan và chính xác đối với từng chức vụ được lấy phiếu tín nhiệm.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc Kỳ họp: “Ngoài 04 nhóm nội dung trên, Kỳ họp sẽ dành 1,5 ngày để thảo luận tổ, thảo luận chung tại Hội trường và tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn (theo từng nhóm lĩnh vực). Các nội dung trình Kỳ họp được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo hồ sơ và đã được thẩm tra theo quy định. Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dành thời gian nghiên cứu tài liệu; phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau làm cơ sở để Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định ban hành nghị quyết có tính khả thi cao, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố Khai mạc Kỳ họp thứ Mười lăm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. Xin trân trọng cảm ơn.”

Báo cáo trước Kỳ họp về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai năm 2023, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút nhấn mạnh: Năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức thành công 06 kỳ họp để quyết định một số vấn đề quan trọng của địa phương theo thẩm quyền. Sau các kỳ họp đã ban hành kịp thời thông báo kết quả kỳ họp và hoàn chỉnh, phát hành 116 nghị quyết của HĐND tỉnh đúng quy định. Đặc biệt, trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 30 phiên họp thường kỳ hằng tháng và giao ban hằng tuần giữa Thường trực HĐND tỉnh với lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; thống nhất, quyết định ban hành 06 thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh và 38 nghị quyết chấp thuận chủ trương xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh để quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy vai trò, bám sát chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Năm 2023, với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của Thường trục HĐND, các Ban HĐND tỉnh nên các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tình được tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch đề ra. Nhiều hoạt động được đổi mới về phương thức, hình thức và nội dung, chất lượng ngày càng được nâng lên và mang lại hiệu quả cao. Tổ chức thành công các kỳ họp HĐND tỉnh; phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh được cải tiến về quy trình, nội dung, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND tinh trong quá trình đề xuất nội dung trình kỳ họp. Quan tâm theo dõi, đôn đốc các cơ quan trình dự thảo nghị quyết gửi nội dung trình kỳ họp. Phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các đề nghị xây dựng dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật đảm bảo đúng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tiễn và có tính khả thi. Hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện đúng quy định. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh và chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh được đảm bảo đúng quy định, chất lượng ngày càng được nâng lên. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, việc tiếp xúc cử tri được tiến hành trước và sau các kỳ họp thường lệ bảo đảm đúng quy định; đồng thời, có sự đổi mới về phương thức, nội dung, đối tượng tiếp xúc.”

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, UBND tỉnh và các ngành: Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả, tình hình hoạt động năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV.

Theo chương trình Kỳ họp, chiều nay, UBND tỉnh Gia Lai sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với 22 dự thảo nghị quyết; các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình, các cơ quan tư pháp trình Kỳ họp. Đồng thời, HĐND sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu. Thông tin chi tiết sẽ được THGL tiếp tục được cập nhật trong bản tin sau.

