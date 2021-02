Khai mạc Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng nay (25/2), tại Hội trường 2-9, TP.Pleiku, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã long trọng tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề). Kỳ họp được kết nối trực tuyến đến 5 điểm cầu tại các huyện: Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Kông Chro và thị xã Ayun Pa. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Kỳ họp lần này diễn ra trong bối cảnh chúng ta vừa trải qua những tháng đầu năm 2021 hết sức khó khăn do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 xảy ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đây là thời điểm những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đã ảnh hưởng đến việc chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp. Song với tinh thần khẩn trương, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, chúng ta đã hoàn thành việc thẩm tra các dự thảo Nghị quyết và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Kỳ họp theo đúng kế hoạch đề ra; thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương,

nghiêm túc, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Với khối lượng công việc của Kỳ họp, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận để quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu tại kỳ họp

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Thưa các đồng chí, các vị đại biểu! Kỳ họp lần thứ 17 (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung xem xét, quyết định đối với 43 dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình. Trong số các dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp này, có những nội dung quan trọng, tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế – xã hội của nhân dân; chế độ, chính sách của cán bộ, công chức và việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị ở cấp cơ sở; trong đó, có nội dung chúng ta đã bàn, thảo luận tại Kỳ họp lần thứ 16 nhưng chưa xem xét, quyết định, đòi hỏi các đại biểu cần tập trung thảo luận kỹ lưỡng tại Kỳ họp này, như: Quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh. Thưa các vị đại biểu! Khối lượng công việc của Kỳ họp lần này rất lớn nhưng thời gian dự kiến trong 01 ngày, do đó, với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng các vị đại biểu khách mời tham dự Kỳ họp tại các điểm cầu khắc phục khó khăn, nhất là các địa phương phải tổ chức họp trực tuyến do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; đồng thời, phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn vì sự phát triển chung của tỉnh và đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri tỉnh nhà. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp lần thứ 17 (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI”.

Tiếp đó, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Tiến Đông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày danh mục 43 dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế – Ngân sách và Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh đối với 43 tờ trình của UBND tỉnh. Các đại biểu tham dự Kỳ họp cũng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ký kiến đóng góp đối với một số dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình.

Những nội dung quan trọng khác của Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI và phiên bế mạc Kỳ họp chúng tôi sẽ phản ánh trong bản tin tiếp theo./.

Hồng Uyên- Đức Hải – R’Piên – Thanh Sáng

Lượt xem: 11