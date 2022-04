Khai mạc Hội nghị lần thứ Bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI (Mở rộng)

Sáng nay (14/4), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ Bảy (mở rộng) để đánh giá tình hình công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2022 và giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Hà Phước Thiều – Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương. Hội nghị có sự tham gia của của đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị của tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Triển khai nhiệm vụ Quý I năm 2022, trong điều kiện tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chủ động, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ. Tỉnh Gia Lai đã cơ bản kiểm soat, khống chế dịch Covid-19, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, chính trị của tỉnh và đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng 7,08%. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Các chỉ số về giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, số doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng so với cùng kỳ. Các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ổn định, an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, ngày càng đảm bảo thực chất, hiệu quả. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với tình hình, diễn biến dịch Covid-19.

Cùng với những kết quả đạt được, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, việc thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2022 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cần Hội nghị đề xuất các giải pháp khắc phục.

Đồng chí Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Do tác động của dịch Covid-19, một bộ phận người lao động phải nghỉ việc do cách ly y tế, dẫn đến tình trạng thiếu lao động tạm thời; một số chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt thấp so với cùng kỳ, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn. Sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao chưa chặt chẽ, không đạt kế hoạch đề ra: Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 chỉ đạt 89,43% kế hoạch, một số dự án đầu tư năm 2022 chưa được phê duyệt, chậm giao vốn; công tác lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến 2050 chậm tiến độ. Chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng chưa thật sự hiệu quả. Tội phạm trật tự xã hội tăng so với cùng kỳ. Tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số. Công tác kiểm tra việc sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm. Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân tại một số địa phương chưa kịp thời. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung làm rõ một số tồn tại, hạn chế nêu trên; từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong Quý II năm 2022”.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Gia Lai đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022. Thông qua Tờ trình số 25 ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến ban hành Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau khi nghe các dự thảo báo cáo, tờ trình, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận chung tại Hội trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và đề xuất các ý kiến, kiến nghị để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian đến.

Thông tin chi tiết về Hội nghị lần thứ Bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XVI (mở rộng) sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong bản tin tiếp theo.

Ngọc Hà, R’Piên

