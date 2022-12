Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI lần thứ 10 (mở rộng)

Sáng 2/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Các nội dung trình Hội nghị lần này là những vấn đề quan trọng, quyết định đến việc lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2023, năm bản lề quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Để các đại biểu tham dự Hội nghị có cơ sở tập trung thảo luận, phân tích, xem xét, quyết định các nội dung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu thêm một số vấn đề trọng tâm trong đánh giá tình hình công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Năm 2022 – năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đan xen nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhìn chung, 09 nhóm nhiệm vụ theo Kết luận số 515 tại Hội nghị lần thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2021 và 07 nhóm nhiệm vụ theo Nghị quyết số 03, ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 cơ bản đã thực hiện hiệu quả và đạt kết quả tốt. Kinh tế – xã hội chuyển biến theo hướng tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm lãnh đạo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng. Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022 vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại cần rút kinh nghiệm, cả trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện, trong đó cần phải lưu ý là: Vẫn còn 04 chỉ tiêu không đạt Nghị quyết đề ra. Đề nghị các đồng chí đại biểu trên cơ sở tình hình thực tiễn của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, làm rõ những nguyên nhân chủ quan của tồn tại, hạn chế đã được nêu trong dự thảo Báo cáo và những vấn đề vừa nêu trên. Cùng với đó là chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả của ngành, địa phương mình; đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 – làm tiền đề quan trọng thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị nghiên cứu, thảo luận kỹ, nhất là đối với các chỉ tiêu trọng tâm của năm 2023 và đề xuất, bổ sung các giải pháp cụ thể, thiết thực để quyết định thông qua làm căn cứ, cơ sở để HĐND tỉnh thảo luận, quyết định trong Kỳ họp thứ Chín tới đây. Cùng với đó, nghiên cứu, đóng góp ý kiến về Chương trình làm việc năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của Đảng bộ tỉnh khi triển khai thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu nghiên cứu, cho ý kiến, nêu những khó khăn, vướng mắc, bất cập và giải pháp trong thực hiện Nghị quyết số 10, ngày 11/11/2019 của Tỉnh ủy về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. Đồng thời, nghiên cứu, cho ý kiến đối với các báo cáo thông qua tại Hội nghị, gồm: Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ thuộc thẩm quyền Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; Báo cáo những công việc quan trọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ chín đến Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Đồng chí Hồ Văn Niên nêu: “Những vấn đề Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bàn, thảo luận và quyết định có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cần có sự nghiên cứu sâu, thảo luận kỹ lưỡng để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi trong thời gian đến, trong khi thời gian Hội nghị chỉ diễn ra 01 ngày, là không nhiều so với yêu cầu đặt ra, tôi đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát gợi ý, nghiên cứu kỹ lưỡng, tham gia ý kiến thảo luận sâu sắc, có chất lượng để Hội nghị của chúng ta hoàn thành tốt chương trình đề ra. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI”.

Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 do đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày tại Hội nghị đã đánh giá tổng quát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kết quả cụ thể của các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, kinh tế – xã hội năm 2022 của tỉnh Gia Lai tiếp tục có bước phát triển; nhiều chỉ tiêu quan trọng đề đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh (theo giá so sánh 2010) đạt 9,27%; GRDP bình quân đầu người đạt 60,45 triệu đồng, vượt nghị quyết đề ra; Giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp – thủy sản (theo giá so sánh 2010) ước đạt trên 33.800 tỷ đồng, tăng 6,67% so với năm 2021; Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 28.890 tỷ đồng, bằng 100% Nghị quyết, tăng 16,49% so với năm ngoái; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 40.000 tỷ đồng, bằng 100% Nghị quyết… Các chỉ tiêu về văn hóa – xã hội đều cơ bản đạt theo Nghị quyết đề ra. Quốc phòng – an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường, mở rộng. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát huy được hiệu quả hoạt động. Tổ chức cơ sở đảng không ngừng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai báo cáo: “Trong năm 2022, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, lạm phát tăng cao, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến cực đoan, lãi suất cho vay, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực, đời sống người dân; tình hình khu vực và thế giới có những biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhưng được sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự giám sát, đồng hành của Hội đồng nhân dân tỉnh; sự phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; tỉnh đã triển khai tốt việc phòng, chống dịch, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Các vấn đề bức xúc xã hội, đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết. Tập trung xử lý các vấn đề tồn động kéo dài và ứng phó kịp thời các vấn đề mới phát sinh. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, kêu gọi đầu tư nước ngoài. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng. Công tác tuyên giáo, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra và đạt kết quả nhất định. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, ngày càng đảm bảo thực chất, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và các hội quần chúng tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động thiết thực và hiệu quả, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế – xã hội năm 2022 của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó 4 chỉ tiêu không đạt Nghị quyết đề ra, là: thu ngân sách; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; số huyện đạt chuẩn nông thôn mới và số giường bệnh/vạn dân. Mặt khác tình trạng khai thác tài nguyên, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…

Cũng trong buổi sáng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân của những chỉ tiêu đạt và vượt cũng như đối với các chỉ tiêu không đạt so với nghị quyết đề ra, cùng một số vấn đề liên quan khác.

Theo chương trình, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI lần thứ 10 (mở rộng) sẽ diễn ra trong 1 ngày (2/12). Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi phản ánh trong bản tin tiếp theo.

Đức Hải – R’Piên – Thanh Sáng

