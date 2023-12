Khai mạc diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai năm 2023

Sáng nay (7/12), Trung tâm Công nghệ – Thông tin & Truyền thông thuộc Sở TT&TT tỉnh Gia Lai đã tổ chức khai mạc diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023 với chủ đề: “Tấn công mạng vào các Hệ thống thông tin ứng dụng dùng chung của tỉnh Gia Lai” .

Chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng lần này nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai và các cán bộ phụ trách an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó chủ động phát hiện, đưa ra các biện pháp phòng thủ, ngăn chặn kịp thời các tình huống tấn công mạng nhắm vào hệ thống của đơn vị nói riêng và tỉnh nói chung. Qua đợt diễn tập lần này cũng giúp đánh giá năng lực bảo vệ an toàn thông tin, khả năng sẵn sàng ngăn chặn, xử lý, ứng cứu sự cố tấn công trên không gian mạng của các cơ quan, đơn vị, từ đó kịp thời phát hiện điểm yếu, lỗ hổng đang tồn tại trong công nghệ, quy trình, nhân sự để kịp thời xử lý, đưa ra những giải pháp khắc phục, cải tiến trong thời gian tới.

Chương trình Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng diễn ra liên tục từ 10h00 ngày 07/11 đến 16h ngày 8/11/2023 trên các Hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đang vận hành tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai. Theo đó, chương trình diễn tập thực chiến lần này được thực hiện bởi 05 đội tấn công và 01 đội phòng thủ. Trong đó, các đội tấn công gồm các chuyên gia là các thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp Viettel, FPT, MobiFone; Đội phòng thủ là các thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Công ty cổ phần UNITECH và VNPT. Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả chương trình diễn tập vào chiều mai (08/11)./.

