Sáng nay 10.8, Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Đại hội còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 150 đại biểu là các đảng viên tiêu biểu đại diện cho hơn 1.200 đảng viên đang sinh hoạt tại 27 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025), Đại tá Rah Lan Lâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai đã khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đặc biệt đã chủ động tham mưu cho tỉnh và triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, tạo thế chủ động trong giải quyết các vấn đề an ninh trật tự. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy thực sự đi đầu, gương mẫu trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên, chiến sỹ tiêu biểu trong công tác, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự bình yên của đất nước, vì hạnh phúc Nhân dân.

Đại tá Rah Lan Lâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu: “Từ việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI, Đại hội sẽ kiểm điểm vai trò lãnh đạo của BCH Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là mặt tồn tại do nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp cho BCH Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ mới tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đại hội còn có nhiệm vụ thảo luận, đóng góp ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII để BCH khóa mới tiếp thu, tu chỉnh để thực hiện có hiệu quả. Tại Đại hội này, chúng ta thảo luận và sáng suốt lựa chọn bầu BCH Đảng bộ Công an tỉnh khóa XII với cơ cấu hợp lý. Các đồng chí tham gia BCH khóa mới phải là những đồng chí tiêu biểu, có đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh chính trị, thực sự có năng lực trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết do Đại hội đề ra và đảm bảo là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ”.

Để thực hiện chủ đề Đại hội “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung hướng về cơ sở; bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh”; Đại tá Rah Lan Lâm đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, thảo luận tích cực và nghiêm túc, góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Thông tin chi tiết về Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong bản tin sau.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

