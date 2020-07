Khai mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng nay (7/7), tại Hội trường 19/5, TP.Pleiku, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 13 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 và xem xét, giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; các cơ quan Trung ương, quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Đặng Phan Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh được tiến hành trong 2,5 ngày (từ ngày 8 đến 10/7). Trước khi tiến hành khai mạc kỳ họp, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP.Pleiku.

Với khối lượng công việc rất lớn và có tính chất quan trọng, phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Phan Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để Kỳ họp thành công tốt đẹp. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh đã đề ra trong 6 tháng cuối năm cũng như của cả năm 2020 – Năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020).

Đồng chí Đặng Phan Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trong bối cảnh đất nước và tỉnh còn rất nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19 ở các nước vẫn còn diễn biến khó lường, việc thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh sẽ khó đạt kế hoạch đề ra, thay mặt chủ tọa kỳ họp tôi đề nghị tại Kỳ họp này HĐND tỉnh dành nhiều thời gian để tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá và tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục để khai thác tối đa tiềm năng, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu mà Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 đã đề ra. Với khối lượng công việc rất lớn và có tính chất quan trọng, tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, đại diện cho cử tri tỉnh nhà phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng để Kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà”.

Theo chương trình làm việc, Kỳ họp lần này sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; đánh giá tình hình thực hiện kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020; tình hình thu, chi ngân sách; đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, của các cơ quan tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp; nghe UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền… Ngoài ra, HĐND tỉnh nghe UBND tỉnh báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 160 về kết quả giám sát “Tình hình tổ chức thực hiện thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến thời điểm giám sát” và việc thực hiện Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về kết quả giám sát “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh”. Nghe Đoàn giám sát của HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát “Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh”; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát “Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười một và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm”… Kỳ họp cũng sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 10 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của tỉnh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thực hiện chức năng, quyền hạn của HĐND tỉnh, sáng nay, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Thanh Tám – Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh do đã chuyển công tác; đồng thời thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI đối với ông Nguyễn Dũng – Nguyên Giám đốc Sở Tài Chính do đã nghỉ hưu và ông Vũ Văn Lâu – Nguyên Giám đốc Công an tỉnh do đã nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Rah Lan Lâm – Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Anh Dũng – Giám đốc Sở Tài chính; ông Lưu Trung Nghĩa – Giám đốc Sở NN&PTNT và bà Rcom Sa Duyên – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

Trong sáng nay, các đại biểu đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng các báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân, TAND, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; đồng thời nghe Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Bên cạnh đó, các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

