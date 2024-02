Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới nâng cao cho Trưởng, Phó trưởng Công an xã

Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới nâng cao cho Trưởng, Phó trưởng Công an xã, khóa 3, năm học 2023-2024.

Theo đó, trong thời gian 10 ngày, các học viên được giảng viên Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I truyền đạt những kiến thức cơ bản về: Tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm; quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, an ninh mạng; vai trò của công an xã, thị trấn trong thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia…Khóa học sẽ cập nhật, bổ sung kiến thức mới về chính trị, pháp luật, khoa học, lãnh đạo, chỉ huy và các mặt công tác nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ công an xã, từ đó góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác công an.

