Kết nối thử nghiệm thành công dịch vụ xác thực số Chứng minh nhân dâncủa công dân trên hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Gia Lai

Cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phục vụ công tác cải cách hành chính của tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, các sở, ngành, địa phương đã phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tích cực triển khai Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã kết nối thử nghiệm thành công dịch vụ xác thực số Chứng minh nhân dân của công dân trên hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó, tỉnh đã cung cấp thông tin đối với các hệ thống thông tin đang quản lý, vận hành trên địa bàn tỉnh để phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời tiến hành rà soát cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện và chuẩn bị các điều kiện, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; duy trì việc cập nhật Cơ sở dữ liệu Giấy phép lái xe thông qua phần mềm cấp, đổi Giấy phép lái xe, qua đó bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin trong kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư./.

Thiên Thanh, Phi Long

Lượt xem: 1