Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực công tác bảo đảm an ninh hàng không trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu triển khai Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Xác định công tác bảo đảm an ninh hàng không phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặt trong tổng thể hệ thống an ninh quốc gia, được xây dựng trên nền tảng của nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tại Cảng Hàng không Pleiku trong mọi tình huống. Triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo lực lượng, phương tiện, phòng ngừa, phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng. Quá trình triển khai thực hiện bám sát các nội dung quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh hàng không; đảm bảo nguyên tắc thống nhất chỉ huy, chỉ đạo, tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống bạo loạn, khủng bố và khẩn nguy hàng không với các lực lượng có liên quan để xử lý kịp thời, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ./.

Hà Đức – Thanh Sáng

