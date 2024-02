Kế hoạch Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 nhằm tạo cao điểm về các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ; đồng thời thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề của Tháng hành động ATVSLĐ năm 2024 là: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024. Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức Lễ phát động triển khai Tháng hành động ATVSLĐ và tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gia đình bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình ATVSLĐ và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, ATVSLĐ và bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024. Tăng cường, đa dạng hóa các hoạt động thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức về đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người lao động, người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội. Tuyên truyền, thông tin kịp thời về nguyên nhân xảy ra các vụ TNLĐ, BNN, sự cố để phòng tránh TNLĐ, BNN, phòng chống cháy nổ. Đẩy mạnh triển khai các chương trình hành động cụ thể về đảm bảo ATVSLĐ, phòng ngừa TNLĐ, BNN, phòng chống cháy nổ, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc An toàn – Xanh – Sạch – Đẹp – Thân thiện./.

