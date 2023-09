Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch Triển khai Ngày Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai năm 2023.

Tỉnh chọn ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai (trùng với ngày Chuyển đổi số quốc gia). Mục đích triển khai Kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Đẩy mạnh Chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo” và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI về Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người dân và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Các hoạt động nhân Ngày Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại./.

Hà Đức – Phi Long

Lượt xem: