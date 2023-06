Kế hoạch Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 142 ngày 27/3/2023 của Tỉnh ủy Gia Lai về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác này trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong việc kiểm soát bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, hội nhập trong nước và quốc tế. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng của đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm đối với sức khỏe, hạnh phúc của từng người dân, giống nòi dân tộc và sự phát triển của đất nước; từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập cả về thể chế và thực thi pháp luật của công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm tại địa phương, đảm bảo đủ trách nhiệm, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Công tác này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm./.

