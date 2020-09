UBND tỉnh vừa có công văn ban hành Kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian thực hiện kế hoạch từ năm 2021 đến năm 2025 với phạm vi hoạt động là trên 17 huyện, thị xã, thành phố với diện tích trên 9540 ha. Kế hoạch hướng đến mục tiêu tổng quát là huy động mọi nguồn lực làm giảm bớt, tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn, vật nổ phục vụ phát triển KT-XH, mở rộng quỹ đất để thực hiện đầu tư bảo đảm an toàn cho nhân dân yên tâm sản xuất, giúp đỡ nạn nhân bom mìn hòa nhập đời sống xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, kế hoạch tập trung vào các hoạt động chính như khoanh vùng khu vực bị ô nhiễm năng, trên cơ sở bản đồ ô nhiễm bom mìn và các vụ tai nạn bom mìn, vật nổ xảy ra tại các địa phương trong thời gian qua, tổ chức rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh gây ra cho mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình, nạn nhân bị tai nạn do bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh gây ra./.

BT: Ngô Thanh

Lượt xem: