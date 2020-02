Kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai về việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona về Việt Namqua đoạn biên giới của tỉnh Gia Lai

Tại tỉnh Gia Lai, đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus nCoV; tuy nhiên căn cứ diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona về Việt Nam qua đoạn biên giới của tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:Chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt với khả năng cao nhất; hiệp đồng chặt chẽ, chỉ huy, điều hành kịp thời, thống nhất, bảo đảm an toàn; địa điểm tiếp nhận, cách ly, theo dõi chặt chẽ, xa khu dân cư, thuận lợi cho công tác giám sát, vệ sinh môi trường; Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại các khu vực tiếp nhận; tránh lây chéo.