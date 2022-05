KBANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÀNH VIÊN THÁNG 5

UBND huyện Kbang vừa tổ chức Hội nghị thành viên nhằm đánh giá hoạt động tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022.

Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm nay, việc phát triển kinh tế – xã hội của huyện Kbang tiếp tục đạt nhiều kết quả. Toàn huyện gieo trồng được gần 6.000 ha cây trồng các loại, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2021; tiến độ thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên động vật và cây trồng. Đến ngày 30/4, tổng thu ngân sách trên địa bàn được hơn 277 tỷ đồng, đạt trên 70% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2021; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm triển khai ngay từ đầu năm; công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường. Dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện nghiêm túc.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo cụ thể về kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện trong tháng 5 và trong thời gian tới./.

Hồng Hạnh (Kbang)

