Kbang cháy nhà trong đêm, thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Công an huyện Kbang đang phối hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) xác minh làm rõ vụ hỏa hoạn thiêu rụi 1 căn nhà thưng bằng gỗ, mái tôn của chị Đinh Thị Thu, làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện Kbang.