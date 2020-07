Kbang bị thiệt hại nặng nề do hạn hán

Nắng nóng kéo dài suốt nhiều tháng qua đã khiến cho hàng trăm cây trồng trên địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai bị thiệt hại. Nhiều hộ dân giờ đứng ngồi không yên bởi bao công sức, tiền bạc đầu tư giờ bốc hơi theo nắng hạn; cuộc sống vì thế trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Sau gần 8 tháng chống chọi với nắng nóng, đến cuối tháng 6 vừa rồi, vườn cà phê rộng 1,7ha của gia đình ông Lê Đình Hùng tại khu vực dốc Ngựa, Tổ 2, xã Đông mới đón trận mưa rào. Cây cà phê đang kiệt quệ vì hạn, nay có mưa may mắn không “ chết khát”, thế nhưng vụ này năng suất cà phê coi như bằng 0 do không thể ra trái. Ông Hùng chia sẻ: Đầu tư cho 1ha cà phê từ A đến Z, trung bình tốn khoảng 70 triệu đồng; mỗi vụ sau khi trừ chi phí gia đình thu lời từ 30 đến 40 triệu đồng. Nay đã không thể thu hoạch do nắng hạn mà gia đình vẫn phải bỏ tiền ra chăm bón để duy trì vườn cây.

Ông Lê Đình Hùng – Thôn 2, xã Đông, Kbang, Gia Lai cho biết: “Đối với cây cà phê chỉ giữ lại cây sống là tốt lắm rồi, đối với cả làng trên khu vực dốc Ngựa này hầu như mất trắng hết; giữ lại cây, còn công chăm bón là bỏ ra làm không vậy đó”.

Bà Nguyễn Thị Liên – Phó Chủ tịch UBND xã Đông, Kbang, Gia Lai cho biết: “Tổng diện tích cà phê bị thiệt hại do nắng hạn trên địa bàn xã thì hiện sơ bộ tổng hợp là rơi vào khoảng hơn 60ha”.

Không chỉ có cây cà phê bị thiệt hại do nắng hạn, theo thống kê từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kbang, tháng 1 đến cuối tháng 6.2020, tại địa phương đã có gần 835ha cây trồng các loại của 1.549 hộ dân bị thiệt hại. Chính quyền địa phương đã thống kê danh sách và trình UBND tỉnh Gia Lai xem xét, hỗ trợ kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng để người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Ông Mã Văn Tình – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Đề nghị các xã khuyến cáo các hộ nông dân tập trung chăm sóc các loại cây trồng bị ảnh hưởng mà vẫn còn khôi phục được chăm sóc, phục hồi cây trồng để đảm bảo nguồn thu nhập”.

Những ngày này, trên địa bàn huyện Kbang đã xuất hiện những cơn mưa; song vẫn khá thưa thớt và chưa thể giúp các loại cây trồng vượt qua thời gian dài chống chọi với hạn. Cùng với đó, hiện 5 hồ chứa và 31 đập dâng tại địa phương gần như cạn kiệt nước. Dự báo của ngành chức năng, với những gì đang diễn ra, rất có khả năng thời gian tới, diện tích cây trồng bị thiệt hại sẽ tiếp tục tăng nhanh./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

